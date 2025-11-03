Crollo in centro a Roma paura ai Fori Imperiali Soccorsi 4 operai sotto le macerie | uno è grave

Open.online | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono quattro gli operai soccorsi, dopo il crollo di una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci vicino ai Fori Imperiali a Roma. Il crollo è avvenuto alle 11.20 di oggi 3 novembre. L’edificio era in ristrutturazione. Uno dei feriti è stato ricoverato in codice rosso. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico. Gli agenti hanno iniziato a mettere in sicurezza l’area. Il traffico è stato deviato per agevolare l’intervento dei Vigili del fuoco. Che cos’è la Torre dei Conti: la storia. La Torre dei Conti è un edificio di epoca medievale vicino a via dei Fori Imperiali, nel rione Monti a Roma. 🔗 Leggi su Open.online



