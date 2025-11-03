Crollo Fori Imperiali l’operaio sepolto vivo ha parlato | le sue parole Forza!
Una nube di polvere improvvisa, il rumore assordante del crollo e poi le urla dei colleghi: ai Fori Imperiali, una parte della storica Torre dei Conti è venuta giù mentre erano in corso i lavori di restauro finanziati con fondi del Pnrr. È successo intorno alle 11.30, nel cuore di Roma. Quattro operai coinvolti, tre estratti vivi — due illesi e uno ricoverato — e uno rimasto sotto le macerie: Octavi Stroici, 66 anni, originario della Romania e residente da anni a Monterotondo. Le prime parole sotto le macerie. “ Fate presto, non so quanto posso resistere qui. Non posso muovermi. Fate presto, salvatemi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
VIDEO | Crollo ai Fori, un testimone: "Si sentivano rumori da un paio di settimane". Il titolare di un'attività presso la torre: "Erano forti e li avevano segnalati anche dei vicini". #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/11/03/crolli-alla-torre-dei-conti-nel - facebook.com Vai su Facebook
Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, Mosca: “L’Italia spende per Ucraina e crollerà tutta”. Leggi la notizia qui: - X Vai su X
Crollo ai Fori Imperiali, estratto operaio da sotto le macerie - E’ stato estratto dalle macerie Octay Stroici, l’operaio 66enne romeno coinvolto nel crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Si legge su gds.it
Roma, crollo ai Fori imperiali: grave l'operaio ferito. Sul posto il sindaco Gualtieri e il ministro Giuli - Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Segnala rtl.it
Crollo ai Fori Imperiali, in salvo l'operaio che era rimasto sotto le macerie. Si indaga per disastro colposo - Estratto vivo l'operaio E’ stato estratto dalle macerie Octay Stroici, l’operaio 66enne romeno coinvolto nel crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Lo riporta gazzettadiparma.it