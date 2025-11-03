Una nube di polvere improvvisa, il rumore assordante del crollo e poi le urla dei colleghi: ai Fori Imperiali, una parte della storica Torre dei Conti è venuta giù mentre erano in corso i lavori di restauro finanziati con fondi del Pnrr. È successo intorno alle 11.30, nel cuore di Roma. Quattro operai coinvolti, tre estratti vivi — due illesi e uno ricoverato — e uno rimasto sotto le macerie: Octavi Stroici, 66 anni, originario della Romania e residente da anni a Monterotondo. Le prime parole sotto le macerie. “ Fate presto, non so quanto posso resistere qui. Non posso muovermi. Fate presto, salvatemi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crollo Fori Imperiali, l’operaio sepolto vivo ha parlato: le sue parole. Forza!