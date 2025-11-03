Crollo della Torre dei Conti Mosca | Finché darà soldi a Kiev verrà giù tutta l’Italia

Un attacco all’Italia sul tema del crollo della Torre dei Conti di Roma arrivato mentre un operaio è ancora sotto alle macerie. Porta la firma di Maria Zakharova: “Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti” per l’Ucraina, “ l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri”, ha scritto la portavoce del ministero degli Esteri russo sul suo canale Telegram. “Ricordo che a maggio di quest’anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che ‘il sostegno italiano all’Ucraina, compreso l’aiuto militare e i contributi versati tramite i meccanismi UE, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro “, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

