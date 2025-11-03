Crollo della Torre dei Conti Mollicone | Apprensione per l' operaio sotto le macerie

AGI - "I vigili del fuoco stanno lavorando in maniera eroica e hanno rischiato anche con il secondo crollo. Stanno provando un altro tentativo di accesso, anche con il drone. C'è apprensione e preghiamo per l'operaio sotto le macerie". Lo dichiara Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, giunto ai Fori Imperiali dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma.

