Crollo della Torre dei Conti | aperta un’indagine per disastro colposo

Lettera43.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I pm di Roma stanno già indagando per disastro colposo e lesioni colpose in relazione al crollo parziale della Torre dei Conti, nella zona dei Fori Imperiali. Per ricostruire la dinamica e accertare le cause di quanto accaduto, gli inquirenti disporranno una consulenza tecnica. Proseguono intanto le operazioni di soccorso dell’ operaio rimasto sotto le macerie: l’uomo, un 66enne rumeno, è cosciente ma si tratta di una corsa contro il tempo. «Quello che possiamo dire è che sarà un’operazione complessa, perché il rischio di crollo è altissimo. Ci proveremo in tutte le maniere perché la priorità assoluta è salvare questa vita umana», ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

