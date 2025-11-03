Crollo della Torre dei Conti a Roma Salvini risponde a Zakharova | Irrispettoso parlare con un operaio ancora sotto le macerie

Si accende una polemica diplomatica dopo le parole di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che ha commentato con toni provocatori il crollo della Torre dei Conti a Roma, collegandolo al sostegno dell’Italia all’Ucraina. « Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti per l’Ucraina, l’Italia crollerà tutta, dall’economia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

crollo torre conti romaRoma, due crolli alla Torre dei Conti: un operaio ancora sotto le macerie - Si tratta di un uomo di 64 anni, che ha riportato un trauma cranico ed è stato affidato al personale del 118. Scrive vanityfair.it

crollo torre conti romaIl momento del secondo crollo della Torre dei Conti a Roma - Un duplice crollo si è verificato nella Torre dei Conti a Roma durante i lavori di restauro. Riporta ilgiornale.it

crollo torre conti romaCrollo Torre dei Conti, operazioni di soccorso no-stop anche con droni - Continuano senza sosta le operazioni di soccorso dell'ultimo operaio rimasto intrappolato dopo il crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, a Roma. Da msn.com

