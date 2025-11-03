Crollo della Torre dei Conti a Roma Salvini risponde a Zakharova | Irrispettoso parlare con un operaio ancora sotto le macerie
Si accende una polemica diplomatica dopo le parole di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che ha commentato con toni provocatori il crollo della Torre dei Conti a Roma, collegandolo al sostegno dell’Italia all’Ucraina. « Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti per l’Ucraina, l’Italia crollerà tutta, dall’economia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondisci con queste news
I Vigili del Fuoco aspirano i detriti crollati all’interno della Torre per recuperare l’operaio rimasto bloccato all’interno durante il crollo. La torre era oggetto di lavori di ristrutturazione in corso - facebook.com Vai su Facebook
Crollo Torre dei Conti a Roma: Quattro operai soccorsi, uno in codice rosso. Un altro sarebbe intrappolato. Illesi i Vigili del Fuoco nel secondo crollo. L Procura di Roma indaga per lesioni colpose. Qualcuno ha informazioni utili? #chilhavisto? - X Vai su X
Roma, due crolli alla Torre dei Conti: un operaio ancora sotto le macerie - Si tratta di un uomo di 64 anni, che ha riportato un trauma cranico ed è stato affidato al personale del 118. Scrive vanityfair.it
Il momento del secondo crollo della Torre dei Conti a Roma - Un duplice crollo si è verificato nella Torre dei Conti a Roma durante i lavori di restauro. Riporta ilgiornale.it
Crollo Torre dei Conti, operazioni di soccorso no-stop anche con droni - Continuano senza sosta le operazioni di soccorso dell'ultimo operaio rimasto intrappolato dopo il crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, a Roma. Da msn.com