Crollo della Torre dei Conti a Roma panico ai Fori imperiali | ancora una persona bloccata sotto

Paura nel centro di Roma nella mattinata di oggi, 3 novembre, quando intorno alle 11:20 una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci, è improvvisamente crollata. La storica struttura, alta 29 metri e attualmente in ristrutturazione, si trova a pochi passi dai Fori Imperiali e da via Cavour. Secondo le prime informazioni, un operaio è rimasto ferito e altri quattro lavoratori, inizialmente bloccati nella parte superiore della Torre, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. Testimoni riferiscono di un forte boato e di una nuvola di polvere: “Ho visto un operaio cadere dopo aver sentito un rumore di calcinacci”, ha raccontato una cameriera di un ristorante in via del Colosseo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

