Crollo della Torre dei Conti a Roma ai Fori imperiali | l’operaio bloccato tra le macerie è vivo

Paura nel centro di Roma nella mattinata di oggi, 3 novembre, quando intorno alle 11:20 una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci, è improvvisamente crollata. La storica struttura, alta 29 metri e attualmente in ristrutturazione, si trova a pochi passi dai Fori Imperiali e da via Cavour. Un operaio di 64 anni è stato estratto dalle macerie in vita ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale per un trauma cranico. Un operaio è ancora sotto le macerie: secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, l’uomo è cosciente, ma dopo il secondo crollo si teme per la sua salute. La situazione sembra essersi complicata e i vigili del fuoco hanno dovuto momentaneamente interrompere i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

