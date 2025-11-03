Crollo della Torre dei Conti a Roma ai Fori imperiali | l’operaio bloccato tra le macerie è vivo
Paura nel centro di Roma nella mattinata di oggi, 3 novembre, quando intorno alle 11:20 una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci, è improvvisamente crollata. La storica struttura, alta 29 metri e attualmente in ristrutturazione, si trova a pochi passi dai Fori Imperiali e da via Cavour. Un operaio di 64 anni è stato estratto dalle macerie in vita ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale per un trauma cranico. Un operaio è ancora sotto le macerie: secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, l’uomo è cosciente, ma dopo il secondo crollo si teme per la sua salute. La situazione sembra essersi complicata e i vigili del fuoco hanno dovuto momentaneamente interrompere i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Parziale crollo della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, ai Fori Imperiali, che è in stato di ristrutturazione. Due operai sono stati estratti dalle macerie, uno di loro sarebbe ferito: si tratta di un 64enne, che ha riportato un trauma cranico. Durante le op - facebook.com Vai su Facebook
Incolumi i #vigilidelfuoco a seguito del secondo crollo alla Torre dei Conti a #Roma, in zona centro. Proseguono i soccorsi [ #3novembre 13:00] - X Vai su X
La Torre dei Conti a Roma: dal Medioevo al restauro coi fondi del Pnrr, fino al crollo parziale - Fu originariamente costruita intorno all'858 da Pietro dei Conti di Anagni sopra i resti di un tempio romano, il Tempio della Pace, e ampliata nel 1203 da Papa Innocenzo III ... Da rainews.it
Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, Mosca: “L’Italia spende per Ucraina e crollerà tutta” - La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia del crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori ... Riporta lapresse.it
Roma, il momento del secondo crollo alla Torre dei Conti - Nelle immagini, il crollo di un'altra parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali a Roma, durante le operazioni di soccorso dopo il primo cedimento durante i lavori di ... Come scrive libero.it