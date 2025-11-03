Crollo alla Torre dei Conti paura nel centro di Roma

Momenti di paura nel cuore della Capitale. Intorno alle 11:20 di questa mattina, una parte della Torre dei Conti, storico edificio medievale situato in largo Corrado Ricci, a due passi dai Fori Imperiali, è crollata durante i lavori di ristrutturazione in corso da alcuni mesi. Secondo quanto riferito dai soccorritori, quattro operai sono rimasti coinvolti nel crollo: uno di loro è stato ricoverato in codice rosso, mentre gli altri tre hanno riportato ferite più lievi. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Roma Capitale – I Gruppo Centro Storico, e il 118. 🔗 Leggi su Funweek.it