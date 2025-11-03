Crollo alla Torre dei Conti chiuse via Cavour e i Fori Imperiali

Dopo il crollo di una parte della Torre dei Conti avvenuto questa mattina in largo Corrado Ricci, il cuore della Capitale è praticamente paralizzato. Le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi tecnici stanno causando pesanti ripercussioni sulla viabilità e sui trasporti pubblici. Centro chiuso, traffico deviato. La Polizia Locale di Roma Capitale ha disposto la chiusura di via Cavour all’altezza di via degli Annibaldi, in direzione Fori Imperiali, per consentire gli accertamenti strutturali e la rimozione delle macerie. Bloccato anche l’intero asse di via dei Fori Imperiali, mentre Salita del Grillo risulta temporaneamente interdetta al traffico. 🔗 Leggi su Funweek.it