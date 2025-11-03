Crollo ai Fori Imperiali un operaio ancora sotto le macerie
Paura a Roma, ai Fori Imperiali, per il crollo di una parte della Torre de' Conti, a largo Corrado Ricci, dov'erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Alcune persone sarebbero rimaste sotto le macerie. Il crollo è avvenuto intorno alle 11.30. Dalle prime informazioni raccolte sino ad ora alcune persone sarebbero rimaste bloccate sotto le macerie. Sul posto sono prontamente intervenute le volanti della polizia, i carabinieri i vigili del fuoco e la polizia municipale. Anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e i vertici della Sovrintendenza, si sono recate sul luogo dell'incidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
