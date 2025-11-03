Crollo ai Fori Imperiali un operaio ancora sotto le macerie Ha parlato con i soccorritori
Ai Fori Imperiali è crollata una parte della Torre de' Conti, a largo Corrado Ricci, dov'erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Alcune persone sono rimaste sotto le macerie. L'episodio è avvenuto intorno alle 11.30. Sul posto sono prontamente intervenute le volanti della polizia, i carabinieri i vigili del fuoco e la polizia municipale. Anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e i vertici della Sovrintendenza, si sono recate sul luogo dell'incidente. Il traffico è stato vietato per rendere più semplice il lavoro dei soccorritori. C'è apprensione per le condizioni di un operaio che è ancora sotto le macerie, ma che è stato messo in sicurezza in una camera d'aria: i soccorritori sono riusciti a parlare con lui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
