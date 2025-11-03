Crollo ai Fori Imperiali si scava anche con le mani per salvare l' operaio Ha parlato con i soccorritori
Ai Fori Imperiali è crollata una parte della Torre de' Conti, a largo Corrado Ricci, dov'erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Alcune persone sono rimaste sotto le macerie. L'episodio è avvenuto intorno alle 11.30. C'è apprensione per le condizioni di un operaio che è ancora sotto le macerie, ma che è stato messo in sicurezza in una camera d'aria: i soccorritori sono riusciti a parlare con lui, ma le operazioni di salvataggio risultano complesse per la fragilità della struttura. Ha 66 anni, è di origini rumene. I vigili del fuoco sono dentro la Torre dei Conti e continuano a estrarre i detriti, sia con la macchina aspiratori e sia con le mani, per tentare di salvare l'operaio rimasto intrappolato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
