Crollo ai Fori Imperiali estratto vivo l' operaio sotto le macerie della Torre
Ai Fori Imperiali è crollata una parte della Torre de' Conti, a largo Corrado Ricci, dov'erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Per tutta la giornata c'è stata apprensione per le condizioni di un operaio, un 66enne di origini romene, che è rimasto per 11 ore intrappolato sotto le macerie. Quando è stato estratto, si è levato l'applauso liberatorio della folla. Le operazioni erano molto complesse per la fragilità della struttura che faceva temere nuovi crolli. Il lavoratore era stato messo in sicurezza in una camera d'aria e aveva la maschera d'ossigeno. I soccorritori hanno scavato anche con le mani per salvarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
