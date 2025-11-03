Crollo ai Fori Imperiali bufera sullo sfottò di Mosca

"Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti per l'Ucraina, l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle torri", ha scritto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, dopo il cedimento parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma. La Farnesina risponde ("Abisso di volgarità") e convoca l'ambasciatore russo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

