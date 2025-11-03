Crollo ai Fori Imperiali bufera sullo sfottò di Mosca
"Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti per l'Ucraina, l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle torri", ha scritto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, dopo il cedimento parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma. La Farnesina risponde ("Abisso di volgarità") e convoca l'ambasciatore russo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
"Se la Torre dei Conti è crollata, è colpa del governo italiano che spende i soldi per l'Ucraina". Questo è quanto dichiarato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Marija Zakharova, a seguito del crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali avv - facebook.com Vai su Facebook
*Roma: Onori (Az), da propaganda russa solo cinismo e disprezzo* Milano, 3 nov. (LaPresse) - "Le parole della portavoce del Ministero degli Esteri russo, che commenta il crollo ai Fori imperiali con metafore insensate, non sono solo offensive verso l’Italia, ma - X Vai su X
Fori Imperiali, il momento del secondo crollo della Torre dei Conti: la scena ripresa da un passante VIDEO - Un duplice crollo si è verificato nella Torre dei Conti a Roma durante i lavori di restauro. Da msn.com
Roma sotto shock: crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Un operaio rimane sotto le macerie - Si tratta del crollo di una parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, ... Scrive panorama.it
Crollo ai Fori Imperiali, si indaga per disastro colposo - I pm di Roma indagano per disastro colposo e lesioni colpose in relazione al crollo parziale della Torre dei Conti nella zona dei Fori Imperiali. Scrive msn.com