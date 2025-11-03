Crolli alla Torre dei Conti salvato Octay Stroici l’operaio rimasto per ore sotto le macerie | è in gravi condizioni – Il video

È stato salvato Octay Stroici, 66 anni, di nazionalità rumena, ancora sotto le macerie dopo il crollo di una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci, vicino ai Fori Imperiali a Roma. Quattro operai, suoi colleghi, sono stati soccorsi. L’incidente è avvenuto oggi, 3 novembre, alle 11:20, mentre l’edificio era in fase di ristrutturazione. L’uomo è rimasto vigile e ha collaborato con i soccorritori, per tutto il tempo ma si trova ora in gravissime condizioni. Il salvataggio, su cui sono state impiegate 140 persone, è arrivato intorno alle 22.30. Un lungo applauso ha accompagnato il soccorso nel momento in cui l’uomo è uscito dalla finestra della torre. 🔗 Leggi su Open.online

