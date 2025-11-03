Crolli alla Torre dei Conti salvato Octay Stroici l’operaio rimasto per ore sotto le macerie | è in gravi condizioni – Il video
È stato salvato Octay Stroici, 66 anni, di nazionalità rumena, ancora sotto le macerie dopo il crollo di una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci, vicino ai Fori Imperiali a Roma. Quattro operai, suoi colleghi, sono stati soccorsi. L’incidente è avvenuto oggi, 3 novembre, alle 11:20, mentre l’edificio era in fase di ristrutturazione. L’uomo è rimasto vigile e ha collaborato con i soccorritori, per tutto il tempo ma si trova ora in gravissime condizioni. Il salvataggio, su cui sono state impiegate 140 persone, è arrivato intorno alle 22.30. Un lungo applauso ha accompagnato il soccorso nel momento in cui l’uomo è uscito dalla finestra della torre. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
VIDEO | Crollo ai Fori, un testimone: "Si sentivano rumori da un paio di settimane". Il titolare di un'attività presso la torre: "Erano forti e li avevano segnalati anche dei vicini". #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/11/03/crolli-alla-torre-dei-conti-nel - facebook.com Vai su Facebook
Sono drammatiche le immagini che raccontano quello che sta accadendo a Largo Corrado Ricci. C'è grande apprensione e preoccupazione per i due crolli consecutivi che hanno interessato in poche ore la Torre dei Conti nell'area del parco archeologico dei - X Vai su X
Roma, crolli Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolli Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore ... Riporta tg24.sky.it
Crollo alla Torre dei Conti a Roma: operaio estratto vivo dopo 10 ore sotto le macerie - Crollo alla Torre dei Conti, vicino ai Fori Imperiali: un operaio romeno di 66 anni salvato dopo 10 ore sotto le macerie. romait.it scrive
Roma, operaio estratto vivo dopo 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti crollata - L’ultimo operaio rimasto intrappolato è stato salvato vivo dai vigili del fuoco dopo undici ore di scavi ... Come scrive rtl.it