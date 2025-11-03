Crolli alla Torre dei Conti salvato l’operaio rimasto per ore sotto le macerie Gli applausi dei soccorsi – Il video
È stato salvato Octaviu, 66 anni, di nazionalità rumena, ancora sotto le macerie dopo il crollo di una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci, vicino ai Fori Imperiali a Roma. Quattro operai, suoi colleghi, sono stati soccorsi. L’incidente è avvenuto oggi, 3 novembre, alle 11:20, mentre l’edificio era in fase di ristrutturazione. L’uomo, il cui nome è stato diffuso su RaiNews, è rimasto vigile e ha collaborato con i soccorritori. Il salvataggio è arrivato intorno alle 22.30. L’uomo è stato portato all’interno dell’ambulanza tra gli applausi dei presenti. Gualtieri: «Ha la maschera per l’ossigeno». 🔗 Leggi su Open.online
