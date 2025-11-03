Crolli alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali squadre speciali per salvare l’operaio sotto le macerie | Segnali che è ancora vivo – Il video
Quattro operai sono stati soccorsi, mentre un quinto risulta ancora intrappolato sotto le macerie dopo il crollo di una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci, vicino ai Fori Imperiali a Roma. L’incidente è avvenuto oggi, 3 novembre, alle 11:20, mentre l’edificio era in fase di ristrutturazione. Uno dei feriti, 64 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni con un trauma cranico. Le squadre di soccorso stanno cercando di salvare il lavoratore ancora sotto le macerie, un uomo di nazionalità rumena che è vigile e cerca di collaborare con i soccorritori. A distanza di qualche ora dal primo cedimento, si è verificato un secondo crollo. 🔗 Leggi su Open.online
