Crolli alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali il salvataggio complicato dell’operaio | È bloccato in una camera d’aria gli abbiamo parlato – Il video

Quattro operai sono stati soccorsi, mentre un quinto risulta ancora intrappolato sotto le macerie dopo il crollo di una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci, vicino ai Fori Imperiali a Roma. L’incidente è avvenuto oggi, 3 novembre, alle 11:20, mentre l’edificio era in fase di ristrutturazione. Uno dei feriti, 64 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni con un trauma cranico. Le squadre di soccorso stanno cercando di salvare il lavoratore ancora sotto le macerie, un uomo di nazionalità rumena che è vigile e cerca di collaborare con i soccorritori. Intorno alle 17, questi ultimi sono riusciti a scambiare alcune parole con lui, mentre procedono le attività di soccorso per tentare di tirarlo fuori. 🔗 Leggi su Open.online