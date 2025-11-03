Crolli ai Fori Imperiali | un operaio ancora sotto le macerie

Tv2000.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si scava ancora a Roma tra le macerie ai Fori Imperiali dopo i crolli della Torre dei Conti: tre operai sono stati salvati, uno è ancora sommerso dai detriti. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

crolli ai fori imperiali un operaio ancora sotto le macerie

© Tv2000.it - Crolli ai Fori Imperiali: un operaio ancora sotto le macerie

Leggi anche questi approfondimenti

crolli fori imperiali operaioRoma, due crolli alla Torre dei Conti: un operaio ancora sotto le macerie - Si tratta di un uomo di 64 anni, che ha riportato un trauma cranico ed è stato affidato al personale del 118. Si legge su vanityfair.it

crolli fori imperiali operaioRoma, Fori Imperiali. La Torre dei Conti crolla in due punti. Operaio ancora sotto le macerie - Parziale crollo della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, ai Fori Imperiali, che è in stato di ristrutturazione. Lo riporta msn.com

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Crolli Fori Imperiali Operaio