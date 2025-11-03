Crolli ai Fori Imperiali | un operaio ancora sotto le macerie
Si scava ancora a Roma tra le macerie ai Fori Imperiali dopo i crolli della Torre dei Conti: tre operai sono stati salvati, uno è ancora sommerso dai detriti. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
