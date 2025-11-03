Crolla una parte della Torre dei Conti a Roma Tre operai salvati dalle macerie uno ancor
AGI - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. Sul posto la polizia e vigili del fuoco che hanno estratto dalle macerie tre operai vivi, mentre stanno cercando di estrarre un operaio, ancora sotto le macerie. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso e con diversi politraumi all'ospedale San Giovanni. Sulla torre erano in corso lavori di restauro. . 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tgr Rai Campania. . SALERNO, CROLLA UN COSTONE SUL LUNGOMARE. SPROFONDA PARTE DEL PATTINODROMO - Già a maggio si era aperta una voragine sul muro di contenimento, ora la struttura è inagibile. Cedimento forse dovuto alle mareggiat - facebook.com Vai su Facebook
Officina distrutta da un incendio, crolla parte del tetto #Terni - X Vai su X
Crolla una parte della Torre dei Conti a Roma, persone salvate dalle macerie - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. Riporta msn.com
Crolla parte della Torre dei Conti al centro di Roma, alcune persone sotto le macerie - Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Come scrive msn.com
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Lo riporta tg24.sky.it