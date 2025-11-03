Crolla una parte della Torre dei Conti a Roma Tre operai salvati dalle macerie uno ancor

AGI - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. Sul posto la polizia e vigili del fuoco che hanno estratto dalle macerie tre operai vivi, mentre stanno cercando di estrarre un operaio, ancora sotto le macerie. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso e con diversi politraumi all'ospedale San Giovanni. Sulla torre erano in corso lavori di restauro.      . 🔗 Leggi su Agi.it

