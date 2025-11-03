Crolla una parte della Torre dei Conti a Roma Secondo cedimento un operaio intrappolato
AGI - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. Un operaio è ancora intrappolato tra le macerie. Atri tre operai sono stati salvati, uno è in codice rosso. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e i carabinieri del Comando di Piazza Venezia e della Compagnia di Roma Centro che hanno circoscritto l'area e indagheranno insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri e la Asl. Sul posto anche il sindaco Gualtieri. Poco dopo si è verificato un secondo crollo. Al momento non sembrerebbero coinvolte altre persone. 🔗 Leggi su Agi.it
