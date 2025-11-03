Crolla una parte della Torre dei Conti a Roma persone salvate dalle macerie

Agi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Parte della Torre di Conti  di Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. Sul posto la polizia e vigili del fuoco che hanno estratto dalle macerie quattro persone vive.        . 🔗 Leggi su Agi.it

crolla una parte della torre dei conti a roma persone salvate dalle macerie

© Agi.it - Crolla una parte della Torre dei Conti a Roma, persone salvate dalle macerie

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

crolla parte torre contiRoma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio ferito sotto le macerie - Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie. Scrive msn.com

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone bloccate sotto le macerie - 20 di oggi 3 novembre è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Da roma.corriere.it

Crollo Torre dei Conti a Roma: «Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco» - Un grave incidente ha colpito il centro di Roma: una parte della Torre dei Conti è crollata questa mattina intorno alle 11:30 in largo Corrado Ricci, una delle aree storiche ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Crolla Parte Torre Conti