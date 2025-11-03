Crolla una parte della Torre dei Conti a Roma persone salvate dalle macerie
AGI - Parte della Torre di Conti di Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. Sul posto la polizia e vigili del fuoco che hanno estratto dalle macerie quattro persone vive. . 🔗 Leggi su Agi.it
