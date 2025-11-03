Crolla parte della Torre dei Conti al centro di Roma | quattro feriti si scava tra le macerie

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È crollata una parte della Torre dei Conti, struttura medievale nel pieno centro di Roma. Sono quattro i feriti al momento, ma proseguono i controlli dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

crolla parte torre contiRoma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio ferito sotto le macerie - Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie. Si legge su msn.com

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone bloccate sotto le macerie - 20 di oggi 3 novembre è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Segnala roma.corriere.it

Crollo Torre dei Conti a Roma: «Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco» - Un grave incidente ha colpito il centro di Roma: una parte della Torre dei Conti è crollata questa mattina intorno alle 11:30 in largo Corrado Ricci, una delle aree storiche ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Crolla Parte Torre Conti