Crolla parte della Torre dei Conti al centro di Roma | quattro feriti si scava tra le macerie
È crollata una parte della Torre dei Conti, struttura medievale nel pieno centro di Roma. Sono quattro i feriti al momento, ma proseguono i controlli dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tgr Rai Campania. . SALERNO, CROLLA UN COSTONE SUL LUNGOMARE. SPROFONDA PARTE DEL PATTINODROMO - Già a maggio si era aperta una voragine sul muro di contenimento, ora la struttura è inagibile. Cedimento forse dovuto alle mareggiat - facebook.com Vai su Facebook
Officina distrutta da un incendio, crolla parte del tetto #Terni - X Vai su X
Roma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio ferito sotto le macerie - Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie. Si legge su msn.com
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone bloccate sotto le macerie - 20 di oggi 3 novembre è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Segnala roma.corriere.it
Crollo Torre dei Conti a Roma: «Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco» - Un grave incidente ha colpito il centro di Roma: una parte della Torre dei Conti è crollata questa mattina intorno alle 11:30 in largo Corrado Ricci, una delle aree storiche ... Segnala ilmessaggero.it