Crolla parte della Torre dei Conti a Roma | Persone sotto le macerie Il video
La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale. Da quanto si apprende, ci sono persone coinvolte dal crollo. Nel video, il momento finale del crollo, con la polvere che si alza in cielo. La Torre dei Conti si trova in largo Corrado Ricci ed era interessata da lavori di ristrutturazione, di cui recentemente aveva parlato il sindaco Roberto Gualtieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
