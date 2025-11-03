All’ombra di un’antica capitale, in una strada che custodisce i resti millenari di un impero, un fragore improvviso ha squarciato la quiete mattutina. Una delle sentinelle di pietra più imponenti della storia, un baluardo medievale che ha resistito per secoli al tempo e alle intemperie, ha ceduto. Una sua porzione è parzialmente crollata, riversando detriti sul selciato e creando un’immagine di drammatica vulnerabilità. L’aria si è immediatamente riempita del suono delle sirene, mentre le forze dell’ordine si precipitavano sul posto. La priorità assoluta è ora quella di scrutare tra le macerie, con il fiato sospeso, per accertare che la violenza del crollo non abbia coinvolto o ferito persone, in un luogo che, per sua natura, è costantemente popolato da passanti e visitatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crolla lo storico edificio a Roma, caos e paura: “Persone rimaste sotto”