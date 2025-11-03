Crolla lo storico edificio a Roma caos e paura | Persone rimaste sotto VIDEO

Articolo in aggiornamento: Nel cuore di Roma, città simbolo di storia millenaria, un evento drammatico ha riportato l’attenzione sulla fragilità del patrimonio monumentale italiano. Un improvviso crollo ha colpito una delle strutture più rappresentative del medioevo romano, generando paura e caos tra residenti e turisti. La Torre dei Conti – maestosa testimonianza architettonica in via dei Fori Imperiali – ha subito il cedimento di una sua porzione, riversando detriti sulla strada e suscitando immediata preoccupazione per la sorte delle persone presenti nell’area. Roma, crolla parte della Torre dei Conti ai Fori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

