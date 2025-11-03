Crolla la Torre dei Conti | salvato l' operaio dopo 10 ore sotto le macerie

Dopo dieci ore di ansia con tutta Roma con il cuore in gola, è stato estratto l'operaio romeno di 66 anni rimasto incastrato sotto le macerie dopo il doppio crollo di una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci. La folla ha assistito con il fiato sospeso per tutto il giorno alle operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco, iniziate questa mattina intorno alle 11:30, quando è avvenuto il crollo, seguito dopo poco più di un'ora da un altro cedimento. Le operazioni di soccorso - I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per rimuovere le macerie per raggiungere l'operaio, mentre le squadre Usar (Urban Search and Rescue) hanno usato sensori e sonde acustiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

