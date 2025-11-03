Le ruspe e le voci concitate dei soccorritori fanno trapelare, in largo Corrado Ricci, a pochi passi dal Colosseo, l'apprensione per l'operaio ancora intrappolato sotto i resti della Torre dei Conti, crollata in parte nella tarda mattinata di lunedì, in pieno centro a Roma. La moglie dell'uomo, un sessantaseienne impegnato nei lavori di restauro del monumento medievale, è sul posto, sostenuta dagli psicologi della sala operativa sociale del Comune. La donna osserva le operazioni di recupero, mentre accanto a lei il sindaco Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli attendono notizie sul buon esito del salvataggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crolla la Torre dei Conti: Roma col cuore in gola per l'operaio sotto le macerie