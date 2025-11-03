Crolla la Torre dei Conti | ore di apprensione per l' operaio incastrato sotto le macerie Il prefetto | Segnali che è ancora in vita
Sono ore di apprensione per l'operaio rimasto incastrato tra le macerie a seguito del crollo che si è verificato oggi, lunedì 3 novembre, a Roma alla Torre dei Conti, all'altezza di largo Corrado Ricci. Importante il dispiegamento dei soccorsi che è stato messo in campo. Un'operazione complessa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
