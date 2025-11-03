Crolla la Torre dei Conti | ore di apprensione per l' operaio incastrato sotto le macerie Il prefetto | Segnali che è ancora in vita

Romatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ore di apprensione per l'operaio rimasto incastrato tra le macerie a seguito del crollo che si è verificato oggi, lunedì 3 novembre, a Roma alla Torre dei Conti, all'altezza di largo Corrado Ricci. Importante il dispiegamento dei soccorsi che è stato messo in campo. Un'operazione complessa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

crolla torre conti oreRoma, crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali - Ore 14 03/11/2025 - A Roma nelle scorse ore è crollata parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, proprio nel cuore della città. Da msn.com

crolla torre conti oreCrolla la Torre dei Conti nel centro di Roma, operaio sotto le macerie estratto dai pompieri - Dalle ore 11:30 i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali per il crollo parziale di un’edificio in Largo Corrado Ricci, 37. Scrive terzobinario.it

crolla torre conti oreRoma, crolla una parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali: un operaio in ospedale, un altro ancora sotto le macerie - Dopo il primo episodio, un'altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto ed ha provocato una nuove enorme nube di polvere ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Crolla Torre Conti Ore