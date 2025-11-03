Vero terrore nel cuore di Roma nella mattinata di oggi, quando intorno alle 11.20 è crollata una parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, a pochi passi dai Fori imperiali. La struttura medievale, attualmente in fase di ristrutturazione, ha ceduto improvvisamente mentre all’interno si trovavano alcuni operai impegnati nei lavori. Secondo le prime ricostruzioni, quattro operai inizialmente bloccati nella parte superiore della Torre sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, mentre un quinto lavoratore, di nazionalità rumena, è rimasto intrappolato al primo piano tra le macerie. L’uomo è vigile e risponde ai soccorritori, collaborando attivamente con le squadre del gruppo Saf, speleo-alpino-fluviale, che stanno tentando di raggiungerlo attraverso una piccola finestra posizionata sul lato sinistro della struttura. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Crolla la Torre dei Conti nel cuore di Roma, c’è un uomo intrappolato sotto le macerie (VIDEO)