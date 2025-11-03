Crolla la Torre dei Conti di Roma Diversi cedimenti 5 operai travolti
AGI - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. Un operaio è ancora intrappolato tra le macerie. Atri tre operai sono stati salvati, uno è in codice rosso. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e i carabinieri del Comando di Piazza Venezia e della Compagnia di Roma Centro che hanno circoscritto l'area e indagheranno insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri e la Asl. Sul posto anche il sindaco Gualtieri. Poco dopo si è verificato un secondo crollo. Al momento non sembrerebbero coinvolte altre persone. 🔗 Leggi su Agi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È crollata un'altra parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma. Il cedimento è avvenuto durante le operazioni di soccorsi da parte dei vigili del fuoco degli operai rimasti coinvolti dal primo crollo. La parte centrale del lato della torre che guarda via Cavou Vai su Facebook
#ultimora Crolla una parte della Torre dei Conti nel centro di #Roma - Notizie - Ansa.it - X Vai su X
A Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai estratti vivi dalle macerie - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Scrive notizie.it
La storia della Torre dei Conti crollata a Roma. Petrarca la definì “unica al mondo” - Anche nota come Torre Maggiore o Secura, la prima struttura fu eretta nell’858 e fu fatta ampliare nel 1203 da Papa innocenzo III. Secondo msn.com
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Riporta tg24.sky.it