Crolla la Torre dei Conti di Roma Diversi cedimenti 5 operai travolti

Agi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. Un operaio è ancora intrappolato tra le macerie. Atri tre operai sono stati salvati, uno è in codice rosso. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e i carabinieri del Comando di Piazza Venezia e della Compagnia di Roma Centro che hanno circoscritto l'area e indagheranno insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri e la Asl. Sul posto anche il sindaco Gualtieri. Poco dopo si è verificato un secondo crollo. Al momento non sembrerebbero coinvolte altre persone. 🔗 Leggi su Agi.it

crolla la torre dei conti di roma diversi cedimenti 5 operai travolti

© Agi.it - Crolla la Torre dei Conti di Roma. Diversi cedimenti, 5 operai travolti

Contenuti che potrebbero interessarti

crolla torre conti romaA Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai estratti vivi dalle macerie - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Scrive notizie.it

crolla torre conti romaLa storia della Torre dei Conti crollata a Roma. Petrarca la definì “unica al mondo” - Anche nota come Torre Maggiore o Secura, la prima struttura fu eretta nell’858 e fu fatta ampliare nel 1203 da Papa innocenzo III. Secondo msn.com

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Crolla Torre Conti Roma