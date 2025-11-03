crolla la torre dei conti di roma ansia per un operaio intrappolato sotto cumuli di macer

AGI - Proseguono senza sosta le delicate operazioni di soccorso alla Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, dove i Vigili del Fuoco stanno tentando di raggiungere l’ operaio ancora intrappolato sotto le macerie dopo il crollo parziale della struttura. Le squadre speciali Usar stanno utilizzando ogni mezzo a disposizione: mentre i droni sorvolano l’area fornendo immagini in tempo reale e i mezzi speciali aspirano detriti e calcinacci, alcuni soccorritori scavano anche con le mani pur di avvicinarsi all’uomo. Nel frattempo, le squadre di soccorso dell’Ares 118, entrate nella torre poco fa insieme ai Vigili del Fuoco, fanno sapere che l’uomo è ancora bloccato sotto i cumuli di macerie. 🔗 Leggi su Agi.it

