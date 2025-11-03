Crolla la Torre dei Conti di Roma Ansia per un operaio intrappolato sotto cumuli di macer

AGI -  Proseguono senza sosta le delicate  operazioni di soccorso  alla  Torre dei Conti, ai  Fori Imperiali, dove i  Vigili del Fuoco  stanno tentando di raggiungere l’ operaio ancora intrappolato  sotto le macerie dopo il  crollo parziale  della struttura. Le  squadre speciali Usar  stanno utilizzando ogni mezzo a disposizione: mentre i  droni  sorvolano l’area fornendo  immagini in tempo reale  e i  mezzi speciali  aspirano  detriti e calcinacci, alcuni  soccorritori scavano anche con le mani  pur di avvicinarsi all’uomo. Nel frattempo, le  squadre di soccorso dell’Ares 118, entrate nella torre poco fa insieme ai Vigili del Fuoco, fanno sapere che l’uomo è ancora  bloccato sotto i cumuli di macerie. 🔗 Leggi su Agi.it

