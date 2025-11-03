Crolla la Torre dei Conti di Roma Ansia per un operaio intrappolato I soccorritori parlano con lui
AGI - Tra centinaia di telefoni alzati e i selfie dei turisti ai Fori Imperiali, il fiato rimane sospeso sulla sorte di un quinto operaio rimasto all'interno della Torre dei Conti, interessata questa mattina da un doppio crollo. Nel primo, avvenuto intorno alle 11:15, sono rimasti coinvolti 4 operai, tre appesi alle impalcature e uno estratto dalle macerie e ricoverato in codice rosso. Intorno alle 12:40 il secondo cedimento proprio mentre i Vigili del Fuoco stavano porgendo la barella per estrarre dall'edificio un altro operaio che al momento rimane all'interno della torre. Sulle condizioni dell'uomo, è il prefetto Lamberto Giannini intorno alle 3 del pomeriggio a dare qualche notizia: "abbiamo segnali che sia ancora vivo", specificando che "La persona ha dato segnali perché mentre stavano facendo il primo intervento i Vigili del Fuoco sono riusciti a mettere delle protezioni, quindi lo hanno preservato dall'ulteriore crollo ". 🔗 Leggi su Agi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ancora in corso le operazioni di recupero dell'operaio sotto alle macerie della Torre dei Conti parzialmente crollata a Roma - facebook.com Vai su Facebook
Crolla parte della Torre dei Conti ai Fori, grave un operaio. L'edificio nel centro della capitale era in ristrutturazione #ANSA - X Vai su X
Roma, Fori Imperiali. La Torre dei Conti crolla in due punti. Operaio ancora sotto macerie - Parziale crollo della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, ai Fori Imperiali, che è in stato di ristrutturazione. Da msn.com
A Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai estratti vivi dalle macerie - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Segnala notizie.it
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Come scrive tg24.sky.it