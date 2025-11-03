Crolla la Torre dei Conti di Roma Ansia per un operaio intrappolato è vivo
AGI - Tra centinaia di telefoni alzati e i selfie dei turisti ai Fori Imperiali, il fiato rimane sospeso sulla sorte di un quinto operaio rimasto all'interno della Torre dei Conti, interessata questa mattina da un doppio crollo. Nel primo, avvenuto intorno alle 11:15, sono rimasti coinvolti 4 operai, tre appesi alle impalcature e uno estratto dalle macerie e ricoverato in codice rosso. Intorno alle 12:40 il secondo cedimento proprio mentre i Vigili del Fuoco stavano porgendo la barella per estrarre dall'edificio un altro operaio che al momento rimane all'interno della torre. Sulle condizioni dell'uomo, è il prefetto Lamberto Giannini intorno alle 3 del pomeriggio a dare qualche notizia: "abbiamo segnali che sia ancora vivo", specificando che "La persona ha dato segnali perché mentre stavano facendo il primo intervento i Vigili del Fuoco sono riusciti a mettere delle protezioni, quindi lo hanno preservato dall'ulteriore crollo ". 🔗 Leggi su Agi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Paura in centro a Roma, vicino ai Fori imperiali. Intorno alle 11.20 di oggi 3 novembre è crollata una parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Secondo le prime informazioni un operaio è rimasto ferito, mentre altri quattro - facebook.com Vai su Facebook
#ultimora Crolla una parte della Torre dei Conti nel centro di #Roma - Notizie - Ansa.it - X Vai su X
A Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai estratti vivi dalle macerie - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Come scrive notizie.it
La storia della Torre dei Conti crollata a Roma. Petrarca la definì “unica al mondo” - Anche nota come Torre Maggiore o Secura, la prima struttura fu eretta nell’858 e fu fatta ampliare nel 1203 da Papa innocenzo III. Scrive msn.com
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Secondo tg24.sky.it