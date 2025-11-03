Crolla la Torre dei Conti di Roma Ansia per un operaio intrappolato è vivo

AGI - Tra centinaia di telefoni alzati e i selfie dei turisti ai Fori Imperiali, il fiato rimane sospeso sulla sorte di un quinto operaio rimasto all'interno della Torre dei Conti, interessata questa mattina da un doppio crollo. Nel primo, avvenuto intorno alle 11:15, sono rimasti coinvolti 4 operai, tre appesi alle impalcature e uno estratto dalle macerie e ricoverato in codice rosso. Intorno alle 12:40 il secondo cedimento proprio mentre i Vigili del Fuoco stavano porgendo la barella per estrarre dall'edificio un altro operaio che al momento rimane all'interno della torre. Sulle condizioni dell'uomo, è il prefetto Lamberto Giannini intorno alle 3 del pomeriggio a dare qualche notizia: "abbiamo segnali che sia ancora vivo", specificando che "La persona ha dato segnali perché mentre stavano facendo il primo intervento i Vigili del Fuoco sono riusciti a mettere delle protezioni, quindi lo hanno preservato dall'ulteriore crollo ". 🔗 Leggi su Agi.it

