Crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali | quattro persone estratte sotto le macerie e soccorse
È crollata una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. L'incidente si è verificato. 🔗 Leggi su Leggo.it
Roma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio ferito sotto le macerie - Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie. Segnala msn.com
Roma, crollo ai Fori Imperiali: caduta una parte della Torre dei Conti. «Persone sotto le macerie» - Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove ... msn.com scrive
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone bloccate sotto le macerie - 20 di oggi 3 novembre è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. roma.corriere.it scrive