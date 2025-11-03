Crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali | quattro persone estratte da sotto le macerie uno è grave
È crollata una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. L'incidente si è verificato. 🔗 Leggi su Leggo.it
Roma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio ferito sotto le macerie - Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie. Si legge su msn.com
Roma, crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operai estratti vivi - La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. iltempo.it scrive
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone bloccate sotto le macerie - L'intervento dei vigili del fuoco: quattro operai sono stati soccorsi e salvati dalle macerie ... Si legge su roma.corriere.it