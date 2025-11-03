Crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali | quattro persone estratte da sotto le macerie uno è grave

È crollata una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. L'incidente si è verificato. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: quattro persone estratte da sotto le macerie, uno è grave

