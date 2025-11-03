Crolla la Torre dei Conti a Roma da fortezza papale a relitto del tempo | la storia della Turris unica al mondo che cade ancora

Affaritaliani.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferito un operaio nel nuovo cedimento della storica torre medievale ai Fori Imperiali. Un simbolo del potere papale ridotto a rovina, tra secoli di restauri, crolli e abbandono. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

