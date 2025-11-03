Crolla la Torre dei Conti a Roma da fortezza papale a relitto del tempo | la storia della Turris unica al mondo che cade ancora
Ferito un operaio nel nuovo cedimento della storica torre medievale ai Fori Imperiali. Un simbolo del potere papale ridotto a rovina, tra secoli di restauri, crolli e abbandono. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
È crollata un'altra parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma. Il cedimento è avvenuto durante le operazioni di soccorsi da parte dei vigili del fuoco degli operai rimasti coinvolti dal primo crollo. La parte centrale del lato della torre che guarda via Cavou Vai su Facebook
