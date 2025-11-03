Crolla la Torre dei Conti a Roma continuano le operazioni di salvataggio | i medici raggiungono l'operaio fra le macerie

I soccorritori avrebbero raggiunto l'operaio rimasto intrappolato sotto alle macerie del crollo della Torre dei Conti e gli avrebbero consegnato una maschera per l'ossigeno. Sul posto il ministro Giuli, il sindaco Gualtieri e il prefetto Gianni: "Situazione delicata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

In un primo momento è crollata una parte della Torre - che era attualmente in ristrutturazione - mentre successivamente un'altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto ed ha provocato una nuove enorme nube di polvere - facebook.com Vai su Facebook

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: un operaio è grave. Il momento del secondo crollo - X Vai su X

Crolla la Torre dei Conti: Roma col cuore in gola per l'operaio sotto le macerie - Le ruspe e le voci concitate dei soccorritori fanno trapelare, in largo Corrado Ricci, a pochi passi dal Colosseo, l'apprensione per ... Scrive iltempo.it

Crolla la Torre dei Conti a Roma, continuano le operazioni di salvataggio: i medici raggiungono l’operaio fra le macerie - I soccorritori avrebbero raggiunto l'operaio rimasto intrappolato sotto alle macerie del crollo della Torre dei Conti e gli avrebbero consegnato una maschera ... Segnala fanpage.it

Roma, due crolli alla Torre dei Conti: un operaio ancora sotto le macerie - Si tratta di un uomo di 64 anni, che ha riportato un trauma cranico ed è stato affidato al personale del 118. Lo riporta vanityfair.it