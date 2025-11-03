Crolla la Torre dei Conti a Roma continuano le operazioni di salvataggio | i medici raggiungono l'operaio fra le macerie

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I soccorritori avrebbero raggiunto l'operaio rimasto intrappolato sotto alle macerie del crollo della Torre dei Conti e gli avrebbero consegnato una maschera per l'ossigeno. Sul posto il ministro Giuli, il sindaco Gualtieri e il prefetto Gianni: "Situazione delicata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

