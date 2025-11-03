Se oggi Dungeons & Dragons è diventato un fenomeno globale lo si deve al revival anni '80 e, soprattutto, al successo di un "un gruppo di nerd che si riunisce per giocare". A guidare la banda, chiamata Critical Role, la coppia Matt Marcer e Marisha Ray. Per chi è cresciuto a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, magari da nerd, è difficile immaginare che un giorno Dungeons & Dragons sarebbe diventato un fenomeno di culto, che alcune tra le personalità più influenti del mondo dello spettacolo, e non solo, si sarebbero rivelati appassionati giocatori e che alcuni di loro potessero addirittura diventare famosi e acclamati proprio per questo: per essere un gruppo di amici nerd che si riuniscono per giocare a interpretare elfi, gnomi e potenti stregoni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Critical Role, dieci anni dopo: incontro con Matt Mercer e Marisha Ray