Critical Role dieci anni dopo | incontro con Matt Mercer e Marisha Ray

Movieplayer.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se oggi Dungeons & Dragons è diventato un fenomeno globale lo si deve al revival anni '80 e, soprattutto, al successo di un "un gruppo di nerd che si riunisce per giocare". A guidare la banda, chiamata Critical Role, la coppia Matt Marcer e Marisha Ray. Per chi è cresciuto a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, magari da nerd, è difficile immaginare che un giorno Dungeons & Dragons sarebbe diventato un fenomeno di culto, che alcune tra le personalità più influenti del mondo dello spettacolo, e non solo, si sarebbero rivelati appassionati giocatori e che alcuni di loro potessero addirittura diventare famosi e acclamati proprio per questo: per essere un gruppo di amici nerd che si riuniscono per giocare a interpretare elfi, gnomi e potenti stregoni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

critical role dieci anni dopo incontro con matt mercer e marisha ray

© Movieplayer.it - Critical Role, dieci anni dopo: incontro con Matt Mercer e Marisha Ray

Altre letture consigliate

Dieci anni di carcere per Viviana Pagliarone. Tentò di far uccidere l'ex marito - Viviana Pagliarone, originaria di Foggia, l giudice per le indagini preliminari di Napoli Federica de Bellis, accogliendo le richieste dalla procura partenopea (pm Maurizio De Marco), è stata ... Secondo rainews.it

«In dieci anni 6,1 milioni di italiani usciranno dal lavoro». Manager della terza età cercasi - Un esodo generazionale rischia di lasciare il Paese senza ricambio e di mettere in crisi la tenuta del welfare. Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Critical Role Dieci Anni