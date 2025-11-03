Crita e vivi l’arte contro le parole ostili a Ruffano l' 11 e il 29 novembre

Crita e viviL’arte contro le parole ostiliRuffano 11 e 29 novembre 2025Promuovere la parità di genere e contrastare i discorsi d’odio attraverso l’arte: è questo l’obiettivo fondamentale del progetto Crita e vivi ideato e promosso da Made in Soap APS e vincitore dell’avviso pubblico regionale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

