Crita e vivi l’arte contro le parole ostili a Ruffano l' 11 e il 29 novembre

Crita e viviL’arte contro le parole ostiliRuffano 11 e 29 novembre 2025Promuovere la parità di genere e contrastare i discorsi d’odio attraverso l’arte: è questo l’obiettivo fondamentale del progetto Crita e vivi ideato e promosso da Made in Soap APS e vincitore dell’avviso pubblico regionale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vivi un Natale da fiaba al Castello di Avio con Destinazione Sole! Quest'anno, immergiti nella magia di un esclusivo Mercatino di Natale all'interno di un'antica fortezza medievale, un evento FAI imperdibile. Domenica 14 dicembre, parti con noi da Tresc - facebook.com Vai su Facebook

Crita e vivi l’arte contro le parole ostili a Ruffano l'11 e il 29 novembre - Promuovere la parità di genere e contrastare i discorsi d’odio attraverso l’arte: è questo l’obiettivo fondamentale del progetto Crita e vivi ideato e promosso da Made in Soap APS e vincitore dell’avv ... Lo riporta lecceprima.it