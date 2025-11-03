Crisi diplomatica con Mosca Zakharova attacca l’Italia | Crollerete per gli aiuti a Kiev Roma convoca ambasciatore russo

Mosca attacca Roma: la portavoce degli Esteri russi Maria Zakharova ha strumentalizzato il crollo della Torre dei Conti per una minaccia politica. In un post Telegram ha dichiarato che “l’intera economia italiana crollerà” se il Paese continuerà a sostenere l’Ucraina. Una ingerenza che ha scatenato una crisi diplomatica. La Farnesina ha convocato l’ambasciatore russo Alexey Paramorphv per un formale richiamo. Fonti del ministero hanno bollato le dichiarazioni come “squallide e preoccupanti”, evidenziando “l’abisso di volgarità” della dirigenza di Mosca. È stata respinta con forza ogni “speculazione” su una tragedia nazionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Crisi diplomatica con Mosca, Zakharova attacca l’Italia: “Crollerete per gli aiuti a Kiev”. Roma convoca ambasciatore russo

