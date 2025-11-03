Criminalità Pordenone provincia più sicura in regione e tra le migliori d' Italia

La città di Pordenone fa registrare la minore incidenza di delitti denunciati ogni 100mila abitanti in Friuli Venezia Giulia secondo l'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, basato su dati del Viminale, che misura le denunce di reato registrate dalle forze dell'ordine ogni 100mila abitanti nel. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Pordenone allo specchio - facebook.com Vai su Facebook

Tre morti sul lavoro in una sola giornata: in provincia di Pordenone, a Sant'Antonio Abate e Orvieto - Un operaio di 22 anni di Vajont (Pordenone), Daniel Tafa, è morto trafitto alla schiena da una scheggia incandescente sprigionatasi da un macchinario per lo stampaggio su cui stava lavorando. Si legge su rainews.it