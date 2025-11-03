Criminalità Modena al 17° posto in Italia | emergono furti e violenze

Modena si colloca al 17° posto nella classifica nazionale dell’Indice della criminalità 2025 elaborata da Il Sole 24 Ore, con 4.253,8 denunce ogni 100mila abitanti e un totale di 30.166 reati denunciati nell’ultimo anno analizzato.Un dato che segnala un livello di criminalità superiore alla media. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

