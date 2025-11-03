Criminalità | Milano ancora maglia nera accoltellata una donna in piazza Gae Aulenti

Aumentano ancora in Italia i reati segnalati all’autorità giudiziaria dalla Polizia nel 2024. Secondo i dati diffusi dal Viminale, pubblicati in anteprima dal Sole 24 Ore, sono stati 2,38 milioni i reati denunciati nel Paese, l’1,7% in più rispetto al 2023. Il dato è in aumento anche sul periodo pre-Covid, 3,4% in più rispetto al 2019. Consolidata quindi la risalita in corso nel post-pandemia, seppure ancora ad un livello lontano rispetto ai valori di dieci anni fa (-15% rispetto al 2014). Preoccupa il numero dei minori denunciati, che hanno raggiunto la cifra di 38.247 unità, segnando un incremento significativo del 30% rispetto al periodo pre-Covid. 🔗 Leggi su Panorama.it

