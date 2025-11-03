Criminalità Livorno al secondo posto in Italia per numero di denunce relative allo spaccio di droga
Seconda città in Italia per numero di denunce (ogni 100mila abitanti) per spaccio, terza per lesioni dolose e nona per estorsioni. È questa la fotografia che emerge dal consueto indice della criminalità stilato da Il Sole 24 Ore e che, nel 2025, vede Livorno al nono posto della graduatoria. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
