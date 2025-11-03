Criminalità Italia 2024 Milano ancora maglia nera con furti rapine e violenze sessuali 6952 denunce ogni 100mila abitanti oltre 7mila nel 2023

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capoluogo lombardo ancora in testa nel nuovo indice della criminalità. Le denunce diminuiscono, ma la densità di reati resta la più alta del Paese. Firenze e Roma completano il podio. Da segnalare sul territorio nazionale l’aumento dei minori coinvolti in reati (+16%) e degli stranieri denunciati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

criminalit224 italia 2024 milano ancora maglia nera con furti rapine e violenze sessuali 6952 denunce ogni 100mila abitanti oltre 7mila nel 2023

© Ilgiornaleditalia.it - Criminalità Italia 2024, Milano ancora maglia nera con furti, rapine e violenze sessuali, 6952 denunce ogni 100mila abitanti, oltre 7mila nel 2023

Altri contenuti sullo stesso argomento

criminalit224 italia 2024 milanoCriminalità in Italia 2024: Milano, Roma e Firenze le città più colpite - I delitti commessi e denunciati in Italia sono in aumento, con una crescita significativa nella micro- Come scrive msn.com

criminalit224 italia 2024 milanoCriminalità, Firenze seconda in Italia dopo Milano: aumentano del 7,4% i reati denunciati - In Toscana salgono le denunce in tutte le province: anche Prato e Livorno nella top ten. Scrive lanazione.it

Milano "capitale" del crimine anche nel 2024: è la città con il maggior numero di reati in Italia - La classifica del Sole 24 Ore: incidono parecchio i furti e le rapine, ma Milano è anche terza per violenze ... milanotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Criminalit224 Italia 2024 Milano