Criminalità Italia 2024 Milano ancora maglia nera con furti rapine e violenze sessuali 6952 denunce ogni 100mila abitanti oltre 7mila nel 2023

Il capoluogo lombardo ancora in testa nel nuovo indice della criminalità. Le denunce diminuiscono, ma la densità di reati resta la più alta del Paese. Firenze e Roma completano il podio. Da segnalare sul territorio nazionale l’aumento dei minori coinvolti in reati (+16%) e degli stranieri denunciati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Criminalità Italia 2024, Milano ancora maglia nera con furti, rapine e violenze sessuali, 6952 denunce ogni 100mila abitanti, oltre 7mila nel 2023

