Crescono i ‘reati di strada’ come furti, scippi o rapine, diminuiscono gli incendi e le truffe informatiche. Sono i dati sulla criminalità in Italia nel 2024 emersi dalle statistiche della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, pubblicate dall’edizione del lunedì del Sole 24 Ore. Ecco cosa rivelano le cifre. Denunciati oltre un milione di furti. Nel 2024, svelano i dati, sono stati denunciati oltre un milione di furti, pari al 44% delle denunce di reato, in aumento del 3% su base annua. In particolare, a crescere maggiormente nell’anno preso in esame sono le denunce di furti in abitazione (+4,9%), i furti di autovetture (+2,3%), i furti con strappo (+1,7%) e infine i furti con destrezza (+0,6%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Criminalità in Italia nel 2024: aumentano furti e droga, sempre più i minori arrestati o denunciati