Milano, Firenze e Roma occupano il podio della nuova edizione dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, pubblicato nell'edizione di lunedì 3 novembre, che misura le denunce di reato registrate dalle forze dell'Ordine ogni 100mila abitanti nel 2024. Nelle tre aree metropolitane si concentra il 23,5% degli illeciti rilevati. Seguono Bologna, Rimini e Torino, dove ad alimentare lo stock di denunce - anche in questo caso - è il passaggio quotidiano di centinaia di city users e turisti che attraversano il territorio. In sintesi, sette delle 14 città metropolitane (incluse anche Venezia e Genova) entrano nella top ten dei territori con più delitti denunciati ogni 100mila abitanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Criminalità in Italia: Milano, Firenze e Roma in testa nel 2024. La classifica del pericolo