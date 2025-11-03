Criminalità in crescita in Italia ma Frosinone resta tra le province più sicure

Frosinonetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024 i reati denunciati in Italia sono tornati a crescere, confermando un trend in ripresa dopo gli anni della pandemia. A rivelarlo sono i dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, analizzati dal Sole 24 Ore, che ogni anno pubblica la graduatoria delle province. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

